Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri yaşamını yitirirken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kanlı saldırı parkta yaşandı

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan kamelyada oturan S.Y. ve arkadaşı Hakkı Acartürk, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde müdahale

Çeşitli yerlerinden yaralanan S.Y. ve Hakkı Acartürk, olay yerine gelen ambulanslarla hızla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Hakkı Acartürk, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.