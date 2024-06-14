ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, kurbanlık satıcılarını hırsızlık ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satışı yapılan pazara giderek esnafla buluştu.

Polisler, satışa çıkardıkları hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için esnafı uyardı.

Hırsızlık, sahte para ve "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık konularında uyarılarda bulunan ekipler, esnafa Türk lirasının güvenlik özelliklerinin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Polisler, satıcılara bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili de bilgi verdi.

Ayrıca, esnaftan olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi.