Bunlar da ilginizi çekebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, parti yöneticilerinden Sungur'un nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, parti yöneticilerinden Sungur'un nikah şahidi oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 AEL 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.