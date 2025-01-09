Adana’nın Seyhan ilçesinde, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir denetimde, büyük bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Akkapı Mahallesi’nde bir depoda yapılan incelemede, 15 ton sahte zemzem suyu tespit edildi.

Çeşme suyu zemzem etiketiyle şişelenmiş

Zabıta ekiplerinin ihbar üzerine gittiği depoda, yüzlerce pet şişe bulundu. Bu şişelerin üzerinde Arapça "zemzem suyu" etiketi vardı ancak yapılan detaylı incelemede içinin çeşme suyu ile doldurulduğu belirlendi. Zemzem suyu etiketi ile satılması amacıyla hazırlanan bu sahte şişeler, ciddi bir sağlık ve güvenlik riski taşıyordu.

Sahte ürünlere el konuldu, depo mühürlendi

Ekipler, 15 ton sahte zemzem suyuna el koyarak, depoyu mühürledi ve kapattı. Depo sahipleri hakkında ise idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.