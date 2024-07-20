ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde ölen bazı hayvanlardan alınan numunelerde şarbon görülmesi üzerine aşılama çalışması başlatıldı.

Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz'da Oruçlu Mahallesi'nde ani ölüm görülen bazı hayvanlardan numune alındı.

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsünce numunelerde yapılan incelemede şarbon bulgusuna rastlandı.

Bunun üzerine bölge karantinaya alındı, 17 köydeki büyükbaş ve küçükbaşlara yönelik 11 bin doz aşılama çalışmasına başlandı.