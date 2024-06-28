Adana'nın Pozantı ilçesinde, hareket halindeyken alevlere teslim olan bir yolcu otobüsü, demir yığınına döndü. Yangın sırasında yolcuların tahliye edilmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Alevler yol kenarındaki ağaçlara da zarar verdi

Olay, gece saatlerinde Pozantı'da meydana geldi. Adana-Ankara seferini yapan Nazar Turizm'e ait 63 AFM 583 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı hemen güvenlik şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Olay yerine hızla Adana ve Mersin itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otobüsü saran alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangının görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.