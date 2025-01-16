Adana'nın Sarıçam ilçesinde sabaha karşı yaşanan silahlı kavgada Umut ve Serdar Akipa kardeşler hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Önce yumruklar, sonra silahlar konuştu

Adana’nın Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İki kardeş vurularak hayatını kaybetti

Olay sırasında gruplardan birinin içinde yer alan Umut ve Serdar Akipa kardeşler, karşı grubun açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Umut Akipa'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Serdar Akipa ve bir başka şahıs hastaneye kaldırıldı. Ancak Serdar Akipa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde 12 boş kovan bulundu

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 adet boş kovan tespit etti. Hayatını kaybeden Akipa kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana polisi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.