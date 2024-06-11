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Gece boyunca Muhammed'i arayan yakınları, sabah saatlerinde Alihocalı Mahallesi civarında kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Muhammed'in eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, arama çalışması başlattı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri de savcılık izninin ardından kanaldaki suyu kesti.

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