Adana'da Tankerin Karpuza Çarpması Yangına Neden Oldu!

Kaza, dün akşam saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde meydana geldi. Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı akaryakıt tankeri, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerdeki akaryakıt alev alırken, patlama meydana geldi. Yangın, kısa sürede tırı da sararak büyük bir yangına neden oldu.

Kazadan yara almadan kurtulan iki araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı.

Yangına müdahale için Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda tanker ve tırdaki yangın söndürüldü.

Yangın sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki araçların kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.