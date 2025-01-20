Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan TM Plastik ve Geri Dönüşüm Tesisi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun müdahale sürüyor

Yangının başladığı TM Plastik ve Geri Dönüşüm Tesisi’nde itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Plastik malzemelerin hızla tutuşması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, tesisin etrafındaki alan boşaltıldı.

Çalışmalar devam ediyor

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için aralıksız müdahalelerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.