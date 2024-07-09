İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacılara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 20 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 'Torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan bu operasyonda, ekipler 20 şüpheliyi tespit etti ve 18 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyon sırasında, gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 550 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve hassas terazi bulunuyor. Bu maddelerin piyasa değeri oldukça yüksek olup, uyuşturucu ticaretinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yasal işlemler

Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderilirken serbest bırakılan iki kişi adli kontrol altında tutulacak.