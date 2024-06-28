Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kamu arazilerini usulsüz yollarla tahsis ederek haksız menfaat sağladıkları iddiasıyla aralarında mahalle muhtarı ve 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Operasyonun detayları

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri ve mahalle muhtarlarının hazine arazilerini usulsüz yollarla tahsis ederek menfaat sağladıkları bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında 1 mahalle muhtarı ve 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 23 dolu fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 57 bin 150 TL, 1505 euro ve 1565 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hukuki süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, usulsüz tahsis işlemlerine karışan diğer kişilerin de tespit edilmesi bekleniyor.