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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, T.Ö. ve B.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik ekipleri, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili E.A, T.Ö, B.T, M.M, C.O.K. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 17,72 gram sentetik uyuşturucu ve 7 kök Hint keneviri bulundu.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt, Yüreğir ilçesindeki Dadaloğlu ve Çukurova ilçesindeki Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan ikametlere operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yaptığı araştırmayla 6 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

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