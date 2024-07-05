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Bunun üzerine şüpheliler İ.A.Ç, S.G. ve S.S. gözaltına alındı.

Aramalarda 98,41 gram eroin ile 69,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette ve araçta arama yaptı.

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