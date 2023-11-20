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Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı lardan A.O. ile S.G. tutuklandı , diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan A.O, S.G, M.B, M.E. ile M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adreste, 339,81 gram metamfetamin, kırmızı reçeteyle alınabilen 6 uyuşturucu etkili hap, 5 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti; ağır yaralı

Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti; ağır yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.