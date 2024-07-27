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Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi Üskiyen bölgesinde bulunan taş ocağında meydana geldi. Ağır yük kaldıran vinç dengesinin bozularak devrildi. Bu sırada alanda çalışan işçi U.B. vincin taşıdığı yükün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri U.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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