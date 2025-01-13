Adana'nın Pozantı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak büyük bir yangına yol açtı. Şoförün hızlı müdahalesiyle 8 yolcu tahliye edilerek can kaybı yaşanmadı.

Korku dolu anlar Adana’da yaşandı

Adana-Pozantı Otoyolu’nun Akçatekir mevkisinde, Yalova'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otobüsün şoförü Yılmaz Üner, alevleri fark ettiği an aracı emniyet şeridine çekerek yolcuların güvenliğini sağladı.

Şoförün hızlı müdahalesi facianın önüne geçti

Otobüs şoförü, alevlerin hızla yayılmasını engellemek için zaman kaybetmeden araçtan inerek, içinde bulunan 8 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Yangın kısa sürede büyürken, yolcular herhangi bir zarar görmeden tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek olası daha büyük bir felaketi önledi. Ancak, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Trafik bir süre kapalı kaldı

Yangın söndürüldükten sonra, otoyolda bir süre trafiğe kapanma yaşandı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar açılarak ulaşım normale döndü.