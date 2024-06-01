Gaziemir ilçesindeki kurban pazarında boy gösteren 1,5 ton ağırlığındaki 'Toros Kaplanı' isimli boğa, göz kamaştıran bir fiyatla sahibini buldu. Adana'dan getirilen bu devasa boğa, 270 bin lira bedelle yeni sahibine teslim edildi. Ramazan Dağgüllü (34) isimli sahibi, "Boğamı pazara getirir getirmez hemen sattım, alana hayırlı olsun" dedi.

Doğu illerinden İzmir'e kurban pazarı akını

Kurban Bayramı yaklaşırken, İzmir'deki hayvan pazarları, özellikle doğu illerinden getirilen kurbanlıklarla renklendi. Dişi sığırlar 60 bin ile 120 bin lira arasında alıcı bulurken, boğalar ise ortalama 60 bin ila 270 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. Küçükbaş hayvanlar ise 14 bin ile 20 bin lira arasında satışa sunuldu. Satıcılar, talebin yoğun olduğunu belirterek alıcıları acele etmeleri konusunda uyardı.

'Paşa' isimli boğa için büyük pazarlık

İzmir'e Adana'dan getirilen 1 ton 280 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa da dikkat çekti. 285 bin lira fiyatla satışa sunulan boğa için yoğun bir pazarlık yaşandı. Boğanın sahibi Erdal Karakoç ile alıcı Özgür Bekimkayan (32), sonunda anlaşarak boğayı 270 bin TL'ye satışını gerçekleştirdi.