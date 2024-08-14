40 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 85'i aşan nem oranıyla mücadele eden vatandaşlar, serinleme arayışında alışılmadık bir yöntemi tercih etti. Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan gençler, buldukları eski bir buzdolabını kayığa dönüştürerek sulama kanalına açıldılar. Hem serinlemek hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyen gençler, bu yöntemle hem tehlikeyi bertaraf etti hem de keyifli anlar yaşadı.

Buzdolabından tekne yaptılar

Sıcaklardan bunalan gençler, motoru ve kapakları sökülmüş eski bir buzdolabını sulama kanalına kayık olarak yerleştirdiler. Buzdolabının içine yatarak serinlemeye çalışan gençler, bu buluşu "milyonluk yat" olarak tanımlayarak durumu esprili bir şekilde değerlendirdiler. Kanalda sürüklenirken büyük keyif aldıklarını belirten gençler, sıcak hava koşullarının getirdiği zorluklara karşı bu yaratıcı çözümü bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

"Yüzme bilmeyen boğuluyor"

17 yaşındaki Mehmet Karataş, Adana'nın sıcağında suya girmekte herhangi bir korku hissetmediklerini belirtti. Yüzme bilmeyenlerin bu tür sularda boğulma riski taşıdığını ancak kendilerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olduklarını ifade etti. "Serinlemek için mecbur suya giriyoruz. Yorulduğumuzda dinleniyoruz ve sonra tekrar suya giriyoruz" şeklinde konuşan Karataş, bu yöntemin kendileri için hayati bir çözüm olduğunu vurguladı.

16 yaşındaki Ahmet Yasin de, sulama kanalında yüzmekten çekinmediğini söyledi. "Kanala girmekten korkmuyorum. Yüzme bilmeyenler boğulabilir ama biz yüzmeyi biliyoruz. Bu sıcakta yüzmeyip ne yapacağız?" ifadeleriyle, sıcak hava şartları altında serinlemenin gerekliliğine dikkat çekti.