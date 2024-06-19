Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz, altı yıllık bir evliliği noktalama kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu.

2018 yılında dünya evine giren ve bir yıl sonra oğulları Dora'yı kucaklarına alan çift, uzun süredir medyadan uzak bir şekilde ilişkilerini yürütmeyi tercih etmişti. Ancak sonunda Sevilay Tilda Oğuz, Instagram hesabından yaptığı duyuruyla evliliklerini sonlandıracaklarını ve bu kararı zorlu bir sürecin ardından aldıklarını belirtti.

Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un bu kararı, sevenleri ve takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Sevilay Tilda Oğuz açıklamasında "Soranlar için; evet boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.