Bir dönemin sevilen dizisi “Adanalı”da Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta tanınmaz hale geldi. Burnuna, dudağına, çenesine dolgu yaptıran ve botoks uygulatan Özbudak, değişimini saklamadığını belirtti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar “Tanıyamadım” ve “Bambaşka biri olmuş” yorumlarıyla büyük ilgi gördü.

Estetik süreci hakkında konuşan Özbudak, “Hiçbir şey yaptırmasaydım da yaş aldıkça değişecektim. Yaptırdıklarımı saklamıyorum” dedi ve değişimin detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Tuğçe Özbudak, oyunculuğu bırakıp gayrimenkul alım satımı sektörüne adım attı. Yeni mesleğiyle gündemde olan Özbudak, değişimiyle sosyal medyada çok konuşuldu.