Adanaspor, kulüp başkanı Asil Bostancı’nın istifasıyla sarsıldı. Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada sağlık ve ailevi nedenlerden dolayı görevi bıraktığını duyurdu.

İstifa açıklaması

Adanaspor Kulübü Başkanı Asil Bostancı, kulüp yönetimindeki görevine son verdiğini açıkladı. Yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum," dedi. Bu ifadeler, kulüp camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Bostancı, görev süresi boyunca kendisine destek veren taraftarlara ve kulüp camiasına da teşekkürlerini iletti. "Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor A.Ş. camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım," diyerek, kulüp ile olan bağlarını vurguladı.