TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’da Bayram Akgül’ün 18 yılın ardından başkanlık görevini Ergin Göleli’ye bırakmasının ardından teknik direktör için girişimler başladı.

Sezon başında Sakaryaspor’dan ayrılmıştı

2016-2017 yılında geldiği Sakaryaspor’da 102 gün görevi başında kalan Tuncay Şanlı bu yıllarda 1,69 puan ortalaması yakalamıştı. Ardından yeşil beyazlı kulüpten ayrılan Şanlı, 2021-2022 sezonunda hoca ile yolların ayrılmasının ardından 6 maçlığına göreve gelmişti. Geçtiğimiz sezon ise Sakaryaspor’un başına tekrardan geçen 42 yaşındaki teknik adam ile Play-Off mücadelesi verdiği ligin son haftasında Kocaelispor’a 2-0 kaybetmesinin ardından yollar ayrılmıştı.

Adanaspor’un başına geçecek iddiası

Ergin Göleli'nin kulübü devralmasının ardından teknik direktör değişikliği de gündeme geldi. Yönetim ekibinin belirlenmesinin ardından çalışmalara başlayacak olan Göleli, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı’yı düşünüyor. Ligin son haftasına kadar kümede kalma mücadelesi veren turuncu beyazlılarda yeni Başkan Göleli’in Şanlı ile prensipte anlaştığı iddia edildi.