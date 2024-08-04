Adastec, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir adım atarak ABD’nin Michigan eyaletinde Seviye-4 otonom otobüs testlerine başlayacak. Sleeping Bear Dunes National Park'ta yapılacak testlerle, otonom otobüsler alanındaki yenilikçi çözümler bir kez daha gündeme geliyor.

Pilot uygulama ve testler

Adastec, Michigan eyaletindeki Sleeping Bear Dunes National Park'ta gerçekleştireceği pilot testlerle otonom otobüs teknolojisini sahada deneyecek. Testler, otonom sürüş sisteminin güvenliğini ve performansını değerlendirirken, otobüs 21 yolcu kapasitesiyle milli park boyunca hizmet verecek. Testler, otobüsün yolcu taşımaya başlamasından önce iki haftalık programlama ve güvenlik testlerinden geçmesini öngörüyor.

Ali Peker'in açıklamaları

Adastec CEO’su Ali Peker, testlerin Michigan Eyalet Üniversitesi tarafından onaylanmış otonom sürüş teknolojisi kullanılarak yapılacağını belirtti. Peker, “Bu türünün ilk örneği olacak ve ülke çapında tekrarlanacağını umuyoruz. Çok heyecanlıyız” dedi. Ayrıca, testlerin 45 gün süreceğini ve 250 bin dolarlık bir hibe ile destekleneceğini açıkladı.

Avrupa ve global ilgi

Peker, Michigan Eyalet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen başarılı testlerin Avrupa'daki birçok müşterinin dikkatini çektiğini ifade etti. Şirket, otonom sürüş teknolojisini Finlandiya, Norveç, Almanya ve Türkiye'de de erişime açtığını belirtti. Otonom testlerin başarılı olması durumunda, Adastec'in otobüs hizmetinin ülke çapındaki milli parklara genişletilmesi planlanıyor.