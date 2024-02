Hoşunuza gitmeyen bir şey varsa değiştirin, değiştiremiyorsanız onları sevmeyi öğrenin diyordu bir düşünür. Ve ekliyordu: Ama lütfen şikayet etmeyin.

Sözde değiştirdik bazı şeyleri değişim diye diye. Ama geldiğimiz noktada kim neyi değiştirdi, değişen nedir?

Her ne kadar Sayın Cemil Tugay aday tanıtım toplantısında: "Cumhuriyet Halk Partisi köklerine ve kuruluş ilkelerine bağlılığından ödün vermez. Ancak gerektiğinde halkının beklentilerini karşılamak için kendini yenilemeyi, değiştirmeyi bilir" dese de işin aslı oldukça farklı.

Değişimin nerede olduğunu açıklayabilecek biri olsa da hepimiz bilgilensek.

Gerçekten öyle. Herkes görsün değişeni ki şikayet etmesin. Hatta değişim bayrağını eline alıp çıksın meydana.

Ama bu değişim de cesaret ister. Vizyon, öngörü ister.

Mesela Sayın Cumhurbaşkanı değiştirdi bazı şeyleri.

On iki yıldır aramız naneli olan Mısır ile barış çubuğunu tüttürdük.

Barış Çubuğuyla kalmadı on-on beş milyarlık ticari anlaşma, Türkiye’den Savunma Sanayii ürünleri, İHA’lar, silah vs.

Bu da demek ki en azından beş on yıl Mısırla ilişkiler sorunsuz gidecek.

Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Tabii kazanç bu kadarla kalmaz.

Akdeniz ve Mavi Vatan da çok şey değişebilir.

Neyse dış politika bizim işimiz değil ama bu yapılan bir değişimdir; Hatta bu değişim on beş yıl öncesi ilişkilerimizden çok daha ileridir.

Nereye gelmek istedim?

CHP’deki değişim meselesine.

Ama hakkını yemeyelim müthiş bir koltuk değişimi oldu.

Hatta daha da ileri gidildi. Geçmişte Tunceli ve havalisi her şey de ön plandaydı.

Bugün koltukları yeni sahipleri daha geniş bir alana yayıldı.

Trabzonlular, Malatyalılar ve Sayın Özel’in yakınları başrole geçtiler.

Dilin kemiği yok derler ya.

Bakın adayların nüfuslarına ya da yakınlıklarına birilerine.

İşte değişim bu.

Var mı partinin köklerine yani altı OK a dönüşle ilgili bir emare?

Yoksa biz mi göremedik?

Perşembe günü Sayın Soyer ve bazı Belediye başkanının katılmadığı İzmir Aday Tanıtım Toplantısı Sayın Özel’in başkanlığında İzmir’de yapıldı.

Son anda Karaburun adayı değişti. Mevcut başkanla göreve devam dendi.

Hayırlı olsun Karaburun’a ve Başkan İlkay Girgin Erdoğan’a.

Burada benim dikkatimi çeken de konuşmalardı.

Başkan Özel; "Bu yoldaki ilk adımlarıma eşlik eden Cemil Tugay'dı," diyerek Sayın Tugay’ı cesur, kararlı ve güvenilir biri olarak tanımladı.

Hak vermemek elde değil. Kongre’de değişimcilerin İzmir’deki tek desteğiydi Sayın Tugay.

Ayrıca partililere kaba tabirle iyi de gaz verdi Sayın Özel: “ Yapılan anketlerin sonucunda adayların gördüğü kabul önümüzdeki süreçte 30’da 30’un garantisi veriyor. Birçok yerde çok açık öndeyiz. Pek çok yerde garantiyiz. Bazı yerlerde yarıştayız. İyi çalışırsanız İzmir’de 30’da 30 yaparız.”

Ne diyelim hayırlı olsun ama asıl önemli olan sonraki açıklamalar dı; “İzmir’i siyasi dillerinde küçümseyen, ayrıştıran, bölen, öfkeli dile İzmirli’nin tertemiz oyları gitmez. İzmirliler, kendilerine şirin gözükmek için kılıktan kılığa girmeye çalışanları da çok kolay tanır. Özünde rant ve yağma olan, gerçekçi olmayan projelerle insanlarımızın ağzına bir parça bal çalmaya çalışanlara da gerekli cevabı her zaman vermiştir, yine verir.”

Tabii bazı adreslere giden sözler bu kadarla kalmadı.

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da Genel Başkanından geri kalmadı.

“Bize soruyorlar ‘AK parti yerel yönetimlileri kazanırsa ne olacak?” Eğer kazanırlarsa ne arı bırakırlar ne de böcek.”

Bu kadar da değil.

“Haramilerin saltanatını yıkamadık ama sevinmeyin İzmir’i size teslim etmeyeceğiz. Var gücümüzle çalışıp İzmir’de CHP bayrağını tekrar dalgalandıracağız.”

Söylenenler ve adresi çok açık.

Sayın Aslanoğlu’na söylenecek çok şey var ama gerek Sayın Özel’in gerek Başkan Aslanoğlu’nun sözlerinin muhatapları bu konuda eminim ki açıklama yapacaklardır.

Görünen o ki seçimler yaklaştıkça mücadele kızışacak.

Haklı olan kazansın ne diyelim!