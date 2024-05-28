Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karabağlar Şubesi, geleneksel Türk Sanat Müziği Korosu konserini bu yıl "Yeşilçam Nağmeleri" temasıyla Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenledi. Konser, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

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Add Yeşilçam Nağmeleri Konseri Ile Sanatseverleri Büyüledi1

Şef Dr. Barış Doğan yönetiminde gerçekleştirilen etkinliğe, Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Nurdan Torun da konuk sanatçı olarak katıldı. Koronun ve Torun’un seslendirdiği unutulmaz Yeşilçam şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Add Yeşilçam Nağmeleri Konseri Ile Sanatseverleri Büyüledi2

ADD Karabağlar Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, konserin başarısında emeği geçenlere teşekkür edildi. ("Yeşilçam Nağmeleri" konseri, sanatseverlerin ilgisini çekti.)

Editör: Büşra Babur