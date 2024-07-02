Adel Kalemcilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla sermaye artırımına gidileceğini duyurdu. Şirket, ödenmiş sermayesini yüzde 1000 oranında artırarak 259,9 milyon TL'ye çıkaracak.

İç kaynaklardan sermaye artırımı

Adel Kalemcilik, mevcut 23 milyon 625 bin TL olan ödenmiş sermayesini, esas sözleşmenin 10'uncu maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı olan 1 milyar 450 milyon TL içinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 236 milyon 250 bin TL artırarak toplam 259 milyon 875 bin TL'ye çıkaracak.

Yapılan açıklamada, 1 TL nominal değerli 236 milyon 250 bin adet payın bedelsiz olarak şirket sermayesindeki mevcut pay sahiplerine dağıtılacağı belirtildi. Buna göre, 36 milyon 379 bin 410 TL nominal değerli paylar nama yazılı, 199 milyon 870 bin 590 TL nominal değerli paylar ise hamiline yazılı olarak dağıtılacak.

Finansal durum tablolarından karşılanacak

Sermaye artırımı, 31 Aralık 2023 tarihli finansal durum tablosunda yer alan “Sermaye Düzeltme Farkları” hesabından ve yasal kayıtlarda “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabından karşılanacak. Şirket, bu hesaplarda mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun yeterli fon bulunduğunu belirtti.

Sermaye artırımı ile ilgili işlemler ve gerekli belgelerin hazırlanması için Ahmet Oğuz Uçanlar, Yasemen Güven Çayırezmez, Serhat Kara, Hasan Murat Büyükkucak’a imza yetkisi verildi. Bu yetkililer, şirket adına bağlayıcı olacak her türlü sözleşme ve evrakı imzalamaya, müzakere etmeye ve gerekli yasal işlemleri tamamlamaya yetkili kılındı.