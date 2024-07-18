Sahte fakülte kuran ve profesör kimliği ile öne çıkan Ali İlseven ile adı geçen Murat Topçu, kendisinin Eğitim Konfederasyonu ve Ali İlseven ile hiçbir ilgisi ve alakası olmadığını belirterek kamuoyuna açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kendisi uzun yıllar hem TV programı, hem de gazetecilik yapan ve 2017'de Almanya'ya yerleşerek özel televizyon kanalında programlar yapan Murat Topçu, kamuyonu açıklama yaptı.



Son zamanlarda gündem olan sahte profesör Ali İlseven ile isminin geçmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murat Topçu, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Facebooktan tanıştığım ,kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedigim sahte Profesör Ali İlseven, bana Eğitim Konfederasyonu’nda Almanya ve Avrupa Temsilciliğini teklif etti. Herkesin bildiği gibi , Beyaz Tv’de bu profesör Kampus Show programı yaptı. 13 bölümlük ve burada tüm ünlü sanat ve iş dünyasından insanları ağırladı, ayni zamanda Ticaret odalarında ,üniversitelerde eğitim seminerleri verdi. Ben de yurtdışında yaşayan bir vatandaş olarak bu calışmalara güvenerek Ali İlsevenin teklifini kabul ettim. Ama ilerleyen zamanda tutarsız davranışları sonucu yollarimizi ayırdık. 2017 deyYüklenmis olan ismim ve özgeçmişim Eğitim Konfederasyonu Web sitesinden defalarca ismimi kaldırın dememe rağmen kaldırmadılar. EĞİTİM KONFEDERASYONU ve ALI İLSEVEN ile hiç bir ilgim ve alakam yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.".