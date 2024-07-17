Adil Yıldırım, "Seda Sayan'ı ben evlendirdim" dedi ve günümüz ilişkileri hakkında çarpıcı görüşlerini paylaştı. Yıldırım'a göre, günümüzde aşkın büyük bir kısmı maddiyat üzerine kurulu ve kadın-erkek ilişkilerinde genç kuşakların lüks yaşam arzusu ön planda. Yıldırım, kadınların erkeklerden daha zeki olduğunu savunarak, ilişkilerde kadınların hızlıca karar verdiğini ve bazen para akışını kontrol ettiklerini ifade etti.

İlişki başlangıcında büyük etken

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti üzerinden örnek veren Yıldırım, ikilinin ilişkisinin başlangıcında rol oynadığını iddia etti. Bir televizyon programında mizansen bir flört sahnesi gerçekleştirilmesi isteği üzerine, Çağlar Ökten'in Seda Sayan'ın karşısına oturtulmasını sağladığını belirten Yıldırım, bu süreçte aralarında önceden bir ilişki olmadığını düşündüğünü ve o mizansen sırasında aralarında bir elektriklenme olduğunu hissettiğini söyledi. Yıldırım, Seda Sayan'ın dominant bir karakter olduğunu ancak Çağlar ile ilişkilerinde karşılıklı bir paylaşım içinde olduklarını vurgulayarak, evlilik yoluna girmelerinde etkisinin olduğunu savundu.