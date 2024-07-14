15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 15 Temmuz'un hem siyaset, hem de ekonomi için tarihi bir stres testi olduğunu ifade etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akbilek, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi bayrağına ve vatanına sahip çıkmıştır" dedi.

15 Temmuz'un hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi olduğunu ifade eden Başkan Akbilek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı Çanakkale’de ve Dumlupınar’da ne cevap vermişse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye, kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken, tüm dünya mazlum ve mağdurlarına umut ışığı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız" dedi. Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Akbilek, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi bayrağına ve vatanına sahip çıkmıştır" dedi. 15 Temmuzun hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi olduğunu ifade eden Başkan Akbilek, "Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı Çanakkale’de ve Dumlupınar’da ne cevap vermişse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye, kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken, tüm dünya mazlum ve mağdurlarına umut ışığı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız"