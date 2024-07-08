ADIYAMAN (AA) - Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzlarıyla bazı gölgelik alanları tercih etti.

Bazı vatandaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.

Şanlıurfa'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.