Bir haftalık sürecin ardından yavru vatanda yaşananları, her hafta olduğu gibi bana ulaşan bilgilerin ışığında bugün de sizlerle paylaşacağım.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yaşananlar o günkü gibi gözümüzün önünde. Hatırlayacaksınız, büyük bir alanı kapsayan ve 11 ilimizi de etkileyen deprem noktalarından biri de Adıyaman’dı. Burada İsias Otel’de kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafilenin kaldığı otel depremde çökmüştü. Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi o tarihten beri devam ediyordu. İsias Otel davasının üçüncü duruşması dün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Son gelişmelerle ilgili olarak görüşlerini açıklayan Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının Kıbrıs Türk halkı için ortak bir hukuk mücadelesine ve davaya dönüştüğünü söyledi.

“İsias davasıyla ilgili yargılanma sürecinde ailelerimizin yanındayız” diyen Başbakan Üstel, yasalar çerçevesinde verilebilecek en yüksek ve caydırıcı cezaların uygulanması için ısrarla davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan asrın felaketinde kaybedilen canlara Allah’tan rahmet dileyerek, “Bu felakette biz de KKTC olarak Şampiyon Meleklerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük” dedi. Hükümet, muhalefet, parti başkanları, vekiller, aileler, tüm KKTC’yi temsil eden bireyler olarak bugün Adıyaman’da olduklarını söyleyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti: “Adıyaman’da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür ve dinmeyecektir. Oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için adalet yerine gelene kadar davanın takipçisi olacağız.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini vurgulayan Başbakan Üstel, beklentilerinin, üçüncü raporun en kısa zamanda hazırlanarak, otel sahiplerinin olası kastla yargılaması olduğunun altını çizdi.

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla icra edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla Gazimağusa açıklarında gerçekleştirilen deniz safhası tatbikatı başarıyla tamamlandı. Doğu Akdeniz’de, KKTC hava sahası, karasuları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleşen tatbikat, üç farklı senaryoya istinaden icra edildi. Tatbikatta, karaya düşen bir yolcu uçağındaki yolcu ve mürettebatın kurtarılması, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu denize düşen göçmenlerin kurtarılması, kuru yük gemisinde çıkan yangında gemide bulunanların kurtarılarak yangının söndürülmesi, ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması safhaları başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat sonunda basın açıklaması yapan Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, ilk olarak vatan uğruna canını veren tüm şehitleri rahmetle andı. Kendir, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Kendir, tatbikatın karada ve denizde ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek maksadıyla yapıldığını belirtti. Komutan Kendir ayrıca arama kurtarma faaliyetlerine müdahale etme süresini minimuma indirmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek amacı taşıdıklarını söyledi.

Kendir, tatbikatın, arama kurtarma teşkilatlarının eğitim hedeflerine üst düzeyde katkı sağlanmasının yanı sıra askeri ve sivil arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının koordineli çalışabilmesi, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usullerinin denenmesine olanak sağladığını ifade etti.