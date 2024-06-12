ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen biçerdöver, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayırımında E.E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Düzce'de sıcak hava nedeniyle rafting parkurlarına talep arttı Düzce'de sıcak hava nedeniyle rafting parkurlarına talep arttı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: aa