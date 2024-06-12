ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen biçerdöver, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayırımında E.E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: aa