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Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza da otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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