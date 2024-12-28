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Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta bir köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

Altı ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

Toklu köyünde yedi yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman 'ın Besni ilçesinde bir köpeğin kuduz olduğu iddiasıyla Toklu köyü karantina ya alındı.

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