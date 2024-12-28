Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köpeğin kuduz olduğu iddiasıyla Toklu köyü karantinaya alındı.
Toklu köyünde yedi yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.
Altı ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.
Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.
Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta bir köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.