Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, çobanların yaktığı ateşle başlayan orman yangını yeniden alevlendi.

Çay ateşi ormanlık alana sıçradı

Çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Önceki gün kontrol altına alınan yangın, bugün tekrar başladı. Gerger ilçesindeki Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş köyleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangın, hızla yayıldı.

Müdahale çalışmaları sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 yangın söndürme helikopteri, yangına havadan müdahale ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan müdahale güçlükle sürdürülüyor. Şu ana kadar 200 dönümlük alan yanarken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.