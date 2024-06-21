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Yangına anında müdahale ettiklerini aktaran Doğan, "İhbar bizlere düştüğü an ekiplerimizde reaksiyon aldık. Orman ve AFAD olmak üzere 8 ekiple müdahalede bulunduk. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü." dedi.

Ekipler, arazöz, müdahale aracı, su tankeri ile yangın a müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadağ yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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