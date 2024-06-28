Gece saatlerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır ve Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan müdahale ederek çalışmalara destek veriyor. Bölge halkının da katkıda bulunduğu söndürme çalışmalarında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ancak, yangını tamamen söndürme çalışmaları hala devam ediyor.