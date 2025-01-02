Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde Buğday Pazarı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.Ü. yönetimindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 27 AGR 002 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi’nde çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücüler E.Ü. ve M.O. ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.O. ve R.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve araçların hız durumu gibi detaylar araştırılırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.