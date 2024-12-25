Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi’nde iki kadın grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan bazı şahıslar olay yerinden kaçtı.

Kavgada 3 kişi yaralandı

Hastane Kavşağı yakınlarında iki kadın grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada Elif B., Melisa B. ve Ahmet K. yaralandı.

Olay yerinde kaos

Kavgada yaralanan şahıslar kanlar içerisinde yere yığılırken, olaya karışan bazı kadınların hızla olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. Yaralılara ilk müdahale, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar tedavi altında

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.