Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ali Kıraç, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Durumu polise bildiren aile, yardım talebinde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu Kıraç’a ait araç göl kenarında bulundu.

Ekipler geniş çaplı arama çalışmaları başlatmıştı

Polis ve jandarma ekipleri, göl ve çevresinde geniş kapsamlı arama çalışmaları başlattı. Ancak aramalar sonuçsuz kalınca devreye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıç ekipleri girdi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Dalgıç ekiplerinin göl içinde yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda Ali Kıraç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Genç adamın cenazesi işlemlerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.