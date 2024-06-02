Adıyaman’da aracın içine giren yılan yoğun uğraşlar sonrasında çıkarıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkezde bulunan K20 Umut Kent olarak kurulan konteyner kentte Zeynal Abidin Cebeci’ye ait aracın içine giren yılan, çevredeki vatandaşları paniğe sevk etti.

Sarı renkli yılanı fark eden vatandaşlar, hemen harekete geçerek yardım çağırdı. Olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin Uzun uğraşlar sonucunda yılan, aracın içinden çıkarıldı. Bu zorlu sürecin ardından İtfaye ekipleri sarı renkli yılanı karantina altına alarak olay yerinden ayrıldı.

Araç sahibi, aracın suyunu kontrol etmek için motor kaputunu açtığında sarı bir yılan kafası gördüğünü ve hemen itfaiye ekiplerini aradığını belirterek, "Onlarda hemen gelerek yılanı çıkardı ama halen korkuyorum belki bir kaçtane daha vardır bekleyeceğim bakalım" dedi.

Yılanın araçtan çıkarılması, çevredeki vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

Olay yerinde toplanan kalabalık, dağıldı.