Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan dehşet verici olay, bölge sakinlerini şoke etti. 10 başıboş sokak köpeği, 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi karşısındaki bir iş yerinin önünde toplanarak, kedi barınağındaki anne kedi ve iki yavrusuna saldırdı.

Dakikalar İçinde Parçalandılar

Köpeklerin havlamasıyla korkan anne kedi, barınağın tellerini yırtarak kaçmaya çalıştı. Ancak sokak köpekleri, önce anne kediyi, ardından biri kafeste, diğeri dışarıda olan iki yavru kediyi parçalayarak öldürdü. Sadece o gün bir araç çarpması nedeniyle veterinerde bulunan yavru kedi bu saldırıdan kurtulabildi.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi

Köpek seslerini duyan mahalle sakinleri, gece geç saatte sokağa çıktıklarında kedilerin parçalandığını gördü. Bu olay, mahallede büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu.

"Yetkililerden bu konu için çözüm istiyoruz"

Görgü tanığı Eyüp Uçar, şunları söyledi:

Gece geç saatlerde bütün mahallelerde olduğu gibi başıboş köpekler yaklaşık 10-15 tane kadar vardı. Burada kedilerin kokusunu alınca kapıya doğru yanaşmışlar. Kedilerimizin yeri normalde yan taraftaydı. Daha sonra anne kedi, annelik içgüdüsüyle burada yuvanın tellerini yırtıp dışarı fırlıyor.



Fırlayınca da köpekler bu sefer kedimizi paramparça ettiler. Daha sonrasında annesinin peşinden giden yavruları da parçalıyorlar. Sadece elimdeki bu yavru kedimiz kaldı.



Bu kedimize de o gün araç çarpmıştı, veterinerde olduğu için köpeklerin saldırısından kurtuldu. Genellikle buralarda gece saat 12.00’den sonra yaklaşık 10-15 köpek bir araya geliyor. Allah korusun saldırıya uğrayan bir insanda olabilirdi. Yetkililerden bu konular için çözüm istiyoruz.

"Çocuklarımızı tek başına aşağı indirmeye korkuyoruz"

Eyüp Çanga ise gece köpek seslerine uyandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Geçe geç vakitlerde, geçe yarısını geçmiş 1 ile 1,5 civarıydı, köpek seslerine uyandık. Çocuklar da ses ile korktukları için uyandı. Balkondan baktığımız zaman 10-15 tane sokak köpeği, anne ve 2 yavru kediyi parçalıyordu.



Aşağı inene kadar zaten parçalamışlardı. Çocuklarımız sabah erken saatlerde okula gidiyor. Çocuklarımızı tek başına aşağı indirmeye bile korkuyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimizin bir çözüm bulmasını istiyoruz.