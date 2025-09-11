Adıyaman Besni’de Korupınar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde M.B. ile M.K. arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek M.K.’nin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü
Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarı’nda meydana gelen olayda M.B. ile M.K. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
M.B., yanında bulundurduğu tabanca ile M.K.’yi yaraladı. Ağır yaralı olarak Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından M.B. polis tarafından gözaltına alındı. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.