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Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan dört kişi yaralandı.

Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 02 FY 896 plakalı tır ile 06 BTK 480 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

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