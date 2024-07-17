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Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü

Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 02 FY 896 plakalı tır ile 06 BTK 480 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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