ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki 31 KCF 47 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: aa