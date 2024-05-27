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İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'da asansör kabininin zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Aydın'da asansör kabininin zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Kaza da, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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