Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dün başlayan ve hızla yayılan örtü yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ağaçlı köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

350 dönümlük alan küle döndü

Adıyaman Valisi Osman Varol, yangının şu ana kadar 350 dönümlük bir alanı yok ettiğini belirtti. Hem havadan hem de karadan müdahalelerin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Varol, yangının kontrol altına alındığını ve kısa sürede tamamen söndürüleceğini ifade etti.

Vali Varol, "Yangın, çeşitli noktalarda tekrar başlama eğilimi gösterdi. Ancak yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Şu an yangın küçük bir alanda ve kontrol altında. Kısa zamanda tamamen söndürmeyi planlıyoruz," dedi.

Yangın hangi noktada?

Yangının ot örtüsü ve meşe ağaçlarının yoğun olduğu bir bölgede devam ettiği, herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmediği belirtildi. Yangının tamamen söndürülmesi için yoğun bir çaba harcanıyor.