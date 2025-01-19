Adıyaman Bahçelievler Mahallesi’nde bir hafta önce gerçekleşen silahlı saldırının failleri yakalandı. 17 yaşındaki A.M.’nin yaralanmasına neden olan saldırıda, 5 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Saldırı araştırmaları sonuç verdi

Olay, Necip Fazıl Kısakürek Parkı yakınında meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.M., araçtan açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi devam ederken, polis olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Şüpheliler İstanbul’dan geldi

Polis, şüphelilerin İstanbul’dan Adıyaman’a geldiklerini ve saldırı öncesi hazırlık yaptıklarını tespit etti. Şahıslar, araç plakalarını çalıp kendi araçlarına takmış ve olay sırasında kar maskesi kullanmışlardı. Olay sonrası Kastamonu’ya kaçtıkları belirlenen şüpheliler, burada yapılan operasyonla yakalandı.

Silah ve maskeler ele geçirildi

Operasyonda, saldırıda kullanılan tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi. Şüpheliler O.D., E.İ., S.K., M.Ş. ve B.D., gözaltına alınarak Adıyaman’a getirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden O.D., E.İ. ve B.D. tutuklanırken, M.Ş. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İntikam amacıyla yapıldığı öğrenildi

Saldırının, A.M.’nin ailesiyle 2 yıl önce yaşanan silahlı bir kavganın intikamını almak için gerçekleştirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.