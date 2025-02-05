Adıyaman, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük depremin ardından yavaşça toparlanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte bölgeye verdiği destekle dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Adıyaman’daki Mimar Sinan Kültür Parkı’nda temel atma törenine katıldı. Adıyaman Belediyesi ile iş birliğiyle, depremin yıkıcı etkisiyle hasar gören nikah ve çok amaçlı salonlar yeniden inşa edilecek. Tugay, “Bu tesisi en kısa sürede yapmak bizim için onurdur. Yüreğimizin burası için attığını unutmayın” diyerek, İzmir halkının desteğini vurguladı.

Deprem şehitliği ziyareti

6 Şubat depreminin ikinci yılına girerken, CHP heyeti Adıyaman’da deprem şehitliğini ziyaret etti. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve mahalle muhtarlarının eşliğinde, hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakıldı. CHP heyeti, bu anlamlı ziyaretin ardından Adıyaman’daki parti temsilcileriyle bir araya gelerek, bölge halkının yaralarını sarma kararlılıklarını yineledi.

"İktidarın zaafları tarihe geçecek"

Özgür Özel, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, depreme karşı iktidarın yetersiz müdahalesini eleştirerek, “İktidar, depremde arama kurtarma çalışmalarında zaaf gösterdi. Bu, tarihin affetmeyeceği bir hatadır. 1 yıl içinde yapılacağı söylenen evlerin sadece %2.7’si teslim edilebildi” dedi. Ayrıca, bir deprem bakanlığı kurulması gerektiğini savunarak, CHP’li belediyelerin afet bölgesindeki desteğini sıraladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet sonrası ilk günden itibaren Adıyaman ve diğer illere yardım göndermeye devam etti. Deprem bölgesine arama-kurtarma ekipleri, iş makineleri ve ihtiyaç malzemeleri gönderilirken, konteyner kentler kuruldu ve altyapı desteği sağlandı. İzmir, bu süreçte yardım eli uzatan ilk belediyelerden biri oldu. Ayrıca, Elazığ Zafran Mahallesi’ndeki yıkılan okul binasının yerine, 32 derslikli yeni okul inşa etmek için 20 Şubat 2025 tarihinde ihaleye çıkılacak.

"Adıyamanlıların yanında olmaya hazırız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Adıyamanlıların her zaman yanında olmaya hazırız” diyerek, İzmir halkının desteğini yineledi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, İzmir halkına teşekkür ederek, temel atma töreninde yer alan CHP heyetiyle birlikte Adıyaman halkının yaralarını sarmaya devam edeceklerini belirtti.