20 Temmuz itibari ile adli tatile girmiş bulunmaktayız. Peki, nedir bu adli tatil? Sıkça sorulan soruları kısaca cevaplandıralım.

Adli Tatil Nedir? Hangi Tarihlerde Yapılır?

Adli tatil, Türkiye'de yargı makamlarının resmi olarak tatil yaptığı dönemdir. Yargı mensuplarının dinlenmeleri ve yargılamanın etkinliğinin artırılması amacıyla belirli dönemlerde adli tatil ilan eder.

Usul kuralları kapsamında her yıl adli tatil yirmi temmuzda başlar ve otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl da bir eylülde başlar.

Adli Tatil Kimler İçin Geçerlidir?

Önemle belirtmek gerekir ki, adli tatil sadece kamu yargı organlarını kapsar ve diğer kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri için geçerli değildir. Dolayısıyla, adli tatilde dahi hukuki işlemlerinizin ve sorunlarınızın çözümü için avukatlar ve diğer ilgili kamu kurumlarına başvurabilirsiniz.

Adli Tatilde Tüm Mahkeme İşleri Duruyor Mu?

Adli tatil döneminde, yargı süreleri durur ve yargı organlarındaki işlemler yapılmaz. Ancak, hukuki süreçlere ilişkin bazı özel durumlar ve acil haller yasal düzenlemelerle adli tatilden hariç tutulmuştur.

Cevap, cevaba cevap veya ikinci cevap dilekçesi gibi yasal sürelere tabii işlemlerin de son günü adlî tatile rastlaması halinde tabii oldukları yasal süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren özel hukuk ve idari yargılamaya konu uyuşmazlıklarda bir hafta, ceza yargılamasına konu süreler ise üç gün kadar uzatılmış sayılır.

Hangi İşler Adli Tatilde De Görülür?

Özellikle ivedilikle yerine getirilmesi gereken, gecikmesinde sakınca bulunan işler kanunda özel olarak adli tatilden hariç tutulmuştur. Bunlar ilgili yasal mevzuatlar ile düzenlenmiş ve adli tatilde dahi yürütülecek oldukları belirtilmiştir. Adli tatilde de görülecek kimi işler;

Çekişmesiz yargı işleri.

İşçilik haklarına ilişkin davalar (hizmet akdi ve iş sözleşmesi kaynaklı).

Nafaka, soybağı, velayet, vesayet davaları.

Ticari defter kaybı ve kıymetli evrak iptal işleri.

Nüfus kaydı düzeltme davaları.

Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

Tahkim sürecine tabi dava ve işler.

Geçici hukuki koruma kararları (ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi).

İflas, konkordato ve şirket yeniden yapılandırma davaları.

Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece

ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Saygılarımla,